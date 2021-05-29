Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 мая. Пожар случился в пятикомнатной коммунальной квартире Адмиралтейского района Петербурга. Возгорание зафиксировано на площади 1 квадратный метр, сообщил источник ФАН.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 29 мая в 05:02 по местному времени. Пожар случился на улице Большая Подьяческая, дом 8. В «коммуналке» были объяты огнем перекрытия.

Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар в 05:32. Данные о пострадавших и жертвах в результате происшествия не поступали. В ликвидации пожара были задействованы 3 единицы спецтехники и 15 спасателей.

Недавно пожар произошел в историческом здании Петербурга, известном как Доходный дом И. И. Басевича. Возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности.