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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:47
Общество
Жителям России запретили брать домашних животных на пляж
08:46
Общество
Жители ДНР жалуются на обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ
08:45
Общество
Самбисты и прыгуны на батуте провели тренировки в новом комплексе в Хабаровске
08:40
Общество
Великобритания и США расследуют версию лабораторного происхождения COVID-19
08:39
Общество
Круизные компании в России ожидают рекордные потоки пассажиров в 2021 году
08:36
Общество
Комплекс обслуживания самолетов МС-21 должен появиться в Пермском крае
08:10
Наука
Британские ученые обнаружили способность обезьян менять «акценты» в общении
08:03
Общество
Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года
08:00
Общество
«Папы всех стран, объединяйтесь»: как отметят День отца в России и мире в 2021 году
07:51
Общество
Правила получения заграничных паспортов изменятся в России
07:45
Общество
Баранец предложил применить против Собчак метод задержанного Протасевича
07:42
Общество
Netflix купил права на обе части фильмов «Брат» режиссера Балабанова
07:32
Общество
Новые подпорные стены появятся во Владивостоке в ближайшее время
07:32
Происшествия
Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга
07:24
Общество
После развода с Харламовым Асмус заявила о новой «страстной любви»
07:00
Происшествия
Покупка финансового амулета обернулась для якутянки потерей 2,6 млн рублей
07:00
Общество
Разруха, голод, апокалипсис: что грозит планете в случае исчезновения пчел
06:55
Армия
Хваленый истребитель США «подбили» на первых же учениях
06:40
Политика
Киев обеспокоен развитием отношений между Москвой и Минском
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Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга

Происшествия
Возгорание произошло в «коммуналке» в Адмиралтейском районе Петербурга
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 29 мая. Пожар случился в пятикомнатной коммунальной квартире Адмиралтейского района Петербурга. Возгорание зафиксировано на площади 1 квадратный метр, сообщил источник ФАН.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей 29 мая в 05:02 по местному времени. Пожар случился на улице Большая Подьяческая, дом 8. В «коммуналке» были объяты огнем перекрытия.

Сотрудники МЧС смогли локализовать пожар в 05:32. Данные о пострадавших и жертвах в результате происшествия не поступали. В ликвидации пожара были задействованы 3 единицы спецтехники и 15 спасателей.

Недавно пожар произошел в историческом здании Петербурга, известном как Доходный дом И. И. Басевича. Возгоранию был присвоен повышенный ранг опасности.

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мчс петербург адмиралтейский район
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