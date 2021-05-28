Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели

Санкт-Петербург, 28 мая. Новые передвижные комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зарегистрировали свыше 50 тысяч нарушений правил дорожного движения за первые две недели работы.

Сейчас на дорогах Северной столицы развернуто 20 передвижных комплексов. В ближайшее время их количество увеличится в два раза. Комплексы выявляют случаи нарушения скоростного режима на аварийно-опасных участках. Место нахождения камер еженедельно определяется сотрудниками Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По итогам апреля на дорогах Петербурга произошло 365 ДТП, в результате которых погибли семь человек, еще 409 пострадали. Чаще всего аварии возникали из-за игнорирования ПДД водителями.

К началу Евро-2020 на улицах Петербурга появятся новые камеры с системой распознавания лиц. Таким образом планируется устанавливать личности болельщиков, которые используют пиротехнику или разворачивают на стадионах баннеры с запрещенной символикой.