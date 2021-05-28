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28 мая 22:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
21:16
Политика
Матвиенко назвала выпад США о «грязном» российском газе попыткой манипуляции
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Спрос на неквалифицированных сотрудников растет в преддверии ПМЭФ

Экономика
Спрос на неквалифицированных сотрудников растет в преддверии ПМЭФ
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 мая. Востребованность неквалифицированных сотрудников увеличилась в Санкт-Петербурге. Ажиотаж возник в связи с началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Соответствующими сведениями поделилась пресс-служба SuperJob. В Северной столице России увеличилось число вакансий поваров, официантов, грузчиков и уборщиков. Неквалифицированным работникам готовы платить 3000 рублей за смену в 10–12 часов. Согласно оценкам экспертов, может заработать 33 тысячи рублей за 11 дней основной работы. Если учитывать дополнительные майские дни, значение будет находиться на уровне 60 тысяч рублей, передает 78.ru.

В большинстве случаев организация международных мероприятий оказывает воздействие на петербургский рынок временного найма. В результате спрос на подобную категорию работников повышается. Перечень вакантных мест становится традиционным для Санкт-Петербурга, который достаточно часто проводит события международного масштаба.

Ранее сообщалось, что отели будут функционировать в соответствии с регламентом санитарных норм в период проведения ПМЭФ-2021.

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работа пмэф спрос
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Все новости / Экономика / Спрос на неквалифицированных сотрудников растет в преддверии ПМЭФ
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