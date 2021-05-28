Спрос на неквалифицированных сотрудников растет в преддверии ПМЭФ

Санкт-Петербург, 28 мая. Востребованность неквалифицированных сотрудников увеличилась в Санкт-Петербурге. Ажиотаж возник в связи с началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Соответствующими сведениями поделилась пресс-служба SuperJob. В Северной столице России увеличилось число вакансий поваров, официантов, грузчиков и уборщиков. Неквалифицированным работникам готовы платить 3000 рублей за смену в 10–12 часов. Согласно оценкам экспертов, может заработать 33 тысячи рублей за 11 дней основной работы. Если учитывать дополнительные майские дни, значение будет находиться на уровне 60 тысяч рублей, передает 78.ru.

В большинстве случаев организация международных мероприятий оказывает воздействие на петербургский рынок временного найма. В результате спрос на подобную категорию работников повышается. Перечень вакантных мест становится традиционным для Санкт-Петербурга, который достаточно часто проводит события международного масштаба.

Ранее сообщалось, что отели будут функционировать в соответствии с регламентом санитарных норм в период проведения ПМЭФ-2021.