Жительница Петербурга вместо двух планшетов получила кепку и кошачий наполнитель

Санкт-Петербург, 28 мая. Женщина заказала в интернет-магазине два устройства для детей, заплатив за них почти 2 тыс. рублей. Вместо желаемого товара ей прислали кепку.

Пострадавшая рассказала полицейским, что увидела выгодную акцию на одном из сайтов и связалась с администратором по номеру, оставленному на ресурсе. Там женщине предложили приобрести сразу два планшета. Благодаря вышеуказанным действиям — покупательница должна была получить существенную скидку, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Вскоре петербурженка оплатила заказ в почтовом отделении и принесла его домой. Но вместо желанных устройств она нашла в коробке кепку белого цвета с черным козырьком, бумагу и деревянные гранулы, похожие на наполнитель для туалета животных. Сотрудники МВД уже приступили к проверке всех деталей инцидента и позднее примут процессуальное решение.

Участницей похожего события стала другая жительница Петербурга, сообщало Федеральное агентство новостей. Вместо платьев в посылке лежал картон.