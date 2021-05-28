Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Стоимость стройматериалов будет расти. Некоторая продукция может подорожать с 1 июня, предупредила гендиректор строительной фирмы Евгения Павлова.

По словам гендиректора, строительные товары в любом случае подорожают. Большое количество поставщиков обновило летние прайс-листы, в которых представлена повышенная стоимость продукции. Изменениям подвергнутся чистовые и отделочные материалы. Аналогичная ситуация происходит с мебелью и светильниками, которые становятся дороже на фоне увеличения цен на ДСП, передают «Невские Новости».

Между тем, Павлова отметила, что прогнозируется 30% снижение спроса на новое жилье в Санкт-Петербурге относительно второго полугодия прошлого года. По мнению определенных застройщиков, следует ожидать пика в июле-сентябре. Существенное влияние на текущее положение оказывает вторичная недвижимость. В условиях экономического кризиса россияне отдают предпочтение более выгодным и гибким предложениям.

Представитель партии ЛДПР Александр Шерин ранее сообщил, что стремительное подорожание стройматериалов может привести к необходимости изменения программы по возведению социальных объектов.