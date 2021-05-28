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28 мая 22:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:04
Шоу-бизнес
«Отказывают ноги»: Марина Федункив перенесла срочную операцию
22:00
Общество
Факты о сахарном диабете: характеристика, симптомы и профилактика
21:59
Общество
Петербургские водители нарушили ПДД более 50 тысяч раз за две недели
21:58
Политика
«Вашингтон стал просителем»: В Польше разочарованы политикой Байдена в отношении РФ
21:57
ЦАР
Россия продолжит готовить кадры для Вооруженных сил ЦАР
21:56
Спорт
Сборные ЧМ по хоккею в Латвии выступили за снятие флагов в поддержку Белоруссии
21:55
Новости Сирии
Школьники из неподконтрольных Дамаску районов прибыли в Алеппо для сдачи экзаменов
21:54
ЦАР
Президент ЦАР Туадера в кратчайшие сроки после кризиса добился развития страны
21:52
Общество
Законодатели высказались о целесообразности внесения правок в закон «Об оружии»
21:51
ЦАР
Специалисты из России улучшат работу центральноафриканской таможни
21:47
ЦАР
Армия ЦАР выбила боевиков из крупного города на границе с Камеруном и Чадом
21:43
Африка
Президент Нигерии назначил нового начальника штаба армии
21:39
Африка
Полиция Нигерии усилила меры безопасности и вызволила из плена боевиков 14 человек
21:36
Африка
Перегруженный катер перевернулся в Нигерии: число жертв остается неизвестным
21:33
Африка
Несколько африканских стран объявили настоящую войну терроризму в Мозамбике
21:28
Африка
Африканские страны хотят пополнить бюджет за счет каннабиса
21:21
Судан
ЮНАМИД передала свою последнюю штаб-квартиру правительству Судана
21:19
Технологии
Рогозин оценил пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
21:17
Общество
Лидер партии «Родина» Журавлев окажет помощь обманутым дольщикам в Ленобласти
21:16
Политика
Матвиенко назвала выпад США о «грязном» российском газе попыткой манипуляции
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Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone

Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 28 мая. Женщина украла мобильный телефон из примерочной магазина одежды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступление произошло в магазине на Пулковском шоссе. Гаджет находился на табуретке в раздевалке, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Злоумышленница попала в объектив камер видеонаблюдения. На вид подозреваемой 55-60 лет, ее рост около 165 сантиметров, она имеет плотное телосложение, волосы седые средней длины. Полицейские прикладывают все усилия, чтобы найти преступницу.

ФАН сообщал, что полиция Петербурга разыскивает женщину в очках и маске за кражу в супермаркете.

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кража петербург телефон
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Все новости / Происшествия / Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
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