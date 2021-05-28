Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone

Санкт-Петербург, 28 мая. Женщина украла мобильный телефон из примерочной магазина одежды. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступление произошло в магазине на Пулковском шоссе. Гаджет находился на табуретке в раздевалке, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Злоумышленница попала в объектив камер видеонаблюдения. На вид подозреваемой 55-60 лет, ее рост около 165 сантиметров, она имеет плотное телосложение, волосы седые средней длины. Полицейские прикладывают все усилия, чтобы найти преступницу.

ФАН сообщал, что полиция Петербурга разыскивает женщину в очках и маске за кражу в супермаркете.