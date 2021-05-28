Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами

Санкт-Петербург, 28 мая. Юноша стал биться в конвульсиях на балконе под воздействием противосудорожных препаратов. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

Молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления противосудорожными препаратами, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом орбиты правой глазницы, гематомы головы, лица, тела и закрытый перелом костей носа.

По данным следствия, пострадавший в результате передозировки лекарствами начал биться в конвульсиях на балконе в Калининском районе, при этом ударяясь о бетонный пол и стены. Вскоре юношу удалось обездвижить и доставить в больницу.

Молодой петербуржец попал в больницу с резаными ранами рук, писал ФАН.