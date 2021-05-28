Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Через месяц весь спрос на жилье в Санкт-Петербурге может сократиться на четверть или даже треть. Об этом гласят прогнозы экономических специалистов в сфере недвижимости.

Причина этого будет заключаться в отмене льготной ипотеки под 6,5%, которая произойдет 1 июля 2021 года, сообщает SM News.

Наряду с этим, общее снижение спроса на квартиры в новостройках в конечном счете не продлится долгое время. Уже вскоре после этого падение станет компенсироваться совокупным ростом спроса на рынке вторичной недвижимости Петербурга. Полное восстановление всего спроса на жилье в Северной столице ожидается к концу текущего года, считают эксперты.

Спрос на «вторичку» в России взлетел на 86% в течение года. Основным спросом пользуются квартиры стоимостью до 10 млн рублей, обратил внимание основатель Realiste Алексей Гальцев.