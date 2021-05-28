Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 20:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
Все новости
28 мая 20:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
Все новости

Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге

Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 мая. Через месяц весь спрос на жилье в Санкт-Петербурге может сократиться на четверть или даже треть. Об этом гласят прогнозы экономических специалистов в сфере недвижимости.

Причина этого будет заключаться в отмене льготной ипотеки под 6,5%, которая произойдет 1 июля 2021 года, сообщает SM News.

Наряду с этим, общее снижение спроса на квартиры в новостройках в конечном счете не продлится долгое время. Уже вскоре после этого падение станет компенсироваться совокупным ростом спроса на рынке вторичной недвижимости Петербурга. Полное восстановление всего спроса на жилье в Северной столице ожидается к концу текущего года, считают эксперты.

Спрос на «вторичку» в России взлетел на 86% в течение года. Основным спросом пользуются квартиры стоимостью до 10 млн рублей, обратил внимание основатель Realiste Алексей Гальцев.

Вернуться назад

недвижимость квартиры спрос на жилье
Комментировать
Самое популярное
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 53822 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 53387 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34752 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 32066 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Политика 30893 26 мая 2021
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Все новости / Экономика / Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
Рейтинг@Mail.ru