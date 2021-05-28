Вице-президент Торговой палаты Петербурга сообщил о готовности города к Евро-2020

Санкт-Петербург, 28 мая. Власти города провели колоссальную работу по подготовке к проведению матчей Евро-2020, заявил участник праймериз «Единой России» Антон Мороз.

Инфраструктура Северной столицы полностью готова для проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Во многом этому способствовала грамотная политика властей города, которая была направлена на обеспечение безопасности во время пандемии COVID-19, добавил вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Мороз.

«Мы не зря получили три дополнительных матча чемпионата Европы. Это значит, что у нас есть объекты, которые в состоянии их принять. У нас есть достойная инфраструктура, которая примет туристов и обеспечит безопасность людей, несмотря на ситуацию с COVID-19», — подчеркнул он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Для помощи в проведении матчей по футболу власти Северной столицы привлекут порядка 400 волонтеров. Главное требование к ним — завершенный курс вакцинации от коронавируса или наличие иммунитета к этой опасной инфекции.