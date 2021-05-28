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28 мая 20:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:41
Экономика
Поставщики стройматериалов повышают стоимость товаров в Санкт-Петербурге
20:40
Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:39
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:38
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:38
Политика
Республиканские сенаторы в США заблокировали расследование штурма Капитолия
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
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Вице-президент Торговой палаты Петербурга сообщил о готовности города к Евро-2020

Общество
Вице-президент Торговой палаты Петербурга сообщил о готовности города к Евро-2020
Невские Новости  /  Ярослава Астафьева

Санкт-Петербург, 28 мая. Власти города провели колоссальную работу по подготовке к проведению матчей Евро-2020, заявил участник праймериз «Единой России» Антон Мороз.

Инфраструктура Северной столицы полностью готова для проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Во многом этому способствовала грамотная политика властей города, которая была направлена на обеспечение безопасности во время пандемии COVID-19, добавил вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Мороз.

«Мы не зря получили три дополнительных матча чемпионата Европы. Это значит, что у нас есть объекты, которые в состоянии их принять. У нас есть достойная инфраструктура, которая примет туристов и обеспечит безопасность людей, несмотря на ситуацию с COVID-19», — подчеркнул он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Для помощи в проведении матчей по футболу власти Северной столицы привлекут порядка 400 волонтеров. Главное требование к ним — завершенный курс вакцинации от коронавируса или наличие иммунитета к этой опасной инфекции.

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единая россия мороз евро-2020 тпп
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Все новости / Общество / Вице-президент Торговой палаты Петербурга сообщил о готовности города к Евро-2020
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