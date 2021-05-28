СК начал проверку после травмирования ребенка в петербургском парке аттракционов

Санкт-Петербург, 28 мая. Поход в парк развлечений закончился для 12-летнего мальчика поездкой в больницу. В обстоятельствах происшествия с несовершеннолетним разбирается Следственный комитет.

Речь идет о парке с аттракционами на Крестовском острове. Мальчик катался на одном из видов американских горок. Во время развлечения он получил травму позвоночника, его доставили в медучреждение. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку, на основании которой будет вынесено процессуальное решение. Одним из вариантов может стать уголовное дело.