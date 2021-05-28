В Петербурге дедушка-опекун обнаружил в квартире труп 8-летней внучки

Санкт-Петербург, 28 мая. Сотрудники УМВД по Калининскому району проверяют обстоятельства гибели восьмилетней девочки, тело которой обнаружил ее 58-летний дедушка.

Житель города рано утром обнаружил внучку мертвой и заявил о жуткой находке в полицию. Прибывшие на место оперативники зафиксировали кончину малышки без внешних признаков насильственной смерти на ее теле.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, девочка с рождения страдала ДЦП и накануне смерти плохо спала, просыпаясь от приступов боли. Точную причину гибели ребенка установят судмедэксперты.

Ранее труп мужчины обнаружили в Ленобласти. Как писал ФАН, в области паха погибшего располагался афоризм о любви.