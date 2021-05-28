В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон

Санкт-Петербург, 28 мая. Житель города обратился в полицию с просьбой помочь найти таксиста, в машине которого остался его телефон. По словам заявителя, шофер долгое время не выходит на связь.

Петербуржец рассказал, что он добирался до дома вместе с другом. Он вышел на остановке, а приятель поехал дальше, смартфон мужчина отдал приятелю. Тот, выходя из салона, забыл гаджет на заднем сиденье, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Водитель уехал в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что автомобилист продал смартфон. Установить местоположение устройства удалось с помощью специализированной программы. Телефон находился на товарной полке в магазине у метро «Звездная».

Полиция Петербурга ранее задержала рецидивиста за аналогичное преступление, передавало Федеральное агентство новостей. Мужчина отобрал устройство у случайного прохожего.