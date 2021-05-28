Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт

Санкт-Петербург, 28 мая. Правоохранители проводят проверку по факту нападения на участкового полиции. Инцидент произошел в одном из отделений Северной столицы.

По словам пострадавшего силовика, он был в одном из помещений дежурной части, там же находился и задержанный 34-летний петербуржец. Ранее судимый горожанин нецензурно оскорбил полицейского. Замечание о недозволительном поведении еще больше разозлило уголовника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Горожанин схватил оппонента за форму, надорвал нашивку, а потом ударил стража порядка головой в лоб. В травмпункте силовику зафиксировали ушибленную ссадину. Проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет.

Житель Прикамья на три года лишился свободы. Злоумышленник нарушил ПДД, а затем дважды ударил ногой автоинспектора, сообщал ФАН.