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28 мая 17:44
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новостей
17:43
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Аферист «прокатил» жительницу Петербурга с отдыхом на 102 тыс. рублей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
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Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт

Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 мая. Правоохранители проводят проверку по факту нападения на участкового полиции. Инцидент произошел в одном из отделений Северной столицы.

По словам пострадавшего силовика, он был в одном из помещений дежурной части, там же находился и задержанный 34-летний петербуржец. Ранее судимый горожанин нецензурно оскорбил полицейского. Замечание о недозволительном поведении еще больше разозлило уголовника, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Горожанин схватил оппонента за форму, надорвал нашивку, а потом ударил стража порядка головой в лоб. В травмпункте силовику зафиксировали ушибленную ссадину. Проводится проверка, материалы будут переданы в Следственный комитет.

Житель Прикамья на три года лишился свободы. Злоумышленник нарушил ПДД, а затем дважды ударил ногой автоинспектора, сообщал ФАН.

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нападение спб травмпункт
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