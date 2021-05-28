Годовалая девочка в Петербурге попала в больницу с ожогами от уксуса

Санкт-Петербург, 28 мая. Младенца госпитализировали с множественными ожогами. По словам отца, дочь пролила на себя уксус.

Врачи скорой помощи доставили в больницу годовалую девочку в состоянии средней тяжести. Она получила ожоги живота, бедер и промежности, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам отца пострадавшей, младенец пролил на себя уксус. Мужчина уточнил, что не совершал противоправных действий в отношении дочери.

В начале мая жительница Петербурга «не удержалась» во время поста и выпила уксус, писал ФАН.