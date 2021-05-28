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28 мая 17:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:43
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Аферист «прокатил» жительницу Петербурга с отдыхом на 102 тыс. рублей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
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Годовалая девочка в Петербурге попала в больницу с ожогами от уксуса

Происшествия
Годовалая девочка в Петербурге попала в больницу с ожогами от уксуса
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 мая. Младенца госпитализировали с множественными ожогами. По словам отца, дочь пролила на себя уксус.

Врачи скорой помощи доставили в больницу годовалую девочку в состоянии средней тяжести. Она получила ожоги живота, бедер и промежности, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам отца пострадавшей, младенец пролил на себя уксус. Мужчина уточнил, что не совершал противоправных действий в отношении дочери.

В начале мая жительница Петербурга «не удержалась» во время поста и выпила уксус, писал ФАН.

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