Новые камеры с распознаванием лиц используют на матчах Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Новые камеры с системой распознавания лиц установят в Санкт-Петербурге к началу Евро-2020, сообщил вице-губернатор города Станислав Казарин.

По его словам, камеры позволят найти болельщиков, которые используют пиротехнику или разворачивают на стадионах баннеры с запрещенной символикой. Из-за таких зрителей клубам приходится платить серьезные штрафы. Кроме того, существуют группы лиц, которым запрещено участвовать в массовых, в том числе и спортивных, мероприятиях, отметил Казарин на открытии центра обработки данных «Ростелекома».

«Это точно будут фан-зоны, точно подходы к стадионам», — назвал места установки камер с распознаванием лиц вице-губернатор.

Он добавил, что в толпе, которая идет от метро к стадиону и фан-зоне, сложно отследить человека без системы распознавания лиц. Использование таких камер на Евро-2020 позволит найти нарушающих правила болельщиков и внести их в черный список, чтобы они снова не попали на трибуны, пишут «Невские Новости».

Правительство РФ уже утвердило план подготовки к Евро-2020. До начала турнира проведут 15 плановых мероприятий, например, проверят тренировочные площадки.