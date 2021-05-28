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28 мая 17:44
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новостей
17:43
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Аферист «прокатил» жительницу Петербурга с отдыхом на 102 тыс. рублей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
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Новые камеры с распознаванием лиц используют на матчах Евро-2020 в Петербурге

Общество
Новые камеры с распознаванием лиц используют на матчах Евро-2020 в Петербурге
sport.nubex.ru

Санкт-Петербург, 28 мая. Новые камеры с системой распознавания лиц установят в Санкт-Петербурге к началу Евро-2020, сообщил вице-губернатор города Станислав Казарин.

По его словам, камеры позволят найти болельщиков, которые используют пиротехнику или разворачивают на стадионах баннеры с запрещенной символикой. Из-за таких зрителей клубам приходится платить серьезные штрафы. Кроме того, существуют группы лиц, которым запрещено участвовать в массовых, в том числе и спортивных, мероприятиях, отметил Казарин на открытии центра обработки данных «Ростелекома».

«Это точно будут фан-зоны, точно подходы к стадионам», — назвал места установки камер с распознаванием лиц вице-губернатор.

Он добавил, что в толпе, которая идет от метро к стадиону и фан-зоне, сложно отследить человека без системы распознавания лиц. Использование таких камер на Евро-2020 позволит найти нарушающих правила болельщиков и внести их в черный список, чтобы они снова не попали на трибуны, пишут «Невские Новости».

Правительство РФ уже утвердило план подготовки к Евро-2020. До начала турнира проведут 15 плановых мероприятий, например, проверят тренировочные площадки.

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петербург камеры евро-2020
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