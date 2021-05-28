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28 мая 16:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
16:07
Армия
Генерал ВСУ рассказал о подготовке Киева к войне с Россией с 2007 года
16:07
Общество
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
Общество
Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
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Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»

Общество
Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 мая. Масштабный фестиваль «Мой папа — герой» пройдет 6 июня в парке 300-летия Петербурга. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

В рамках фестиваля юных горожан познакомят с профессией спасателя. Место проведения мероприятия разделят на зоны, чтобы избежать большого скопления людей. Зрители смогут рассредоточиться по парку, посещая по очереди каждую площадку.

Интерактивная площадка «Дымовая комната» даст детям возможность научиться ориентироваться в пространстве в условиях нулевой видимости. К тому же будет доступна интерактивная экспозиция спецтехники, специального обмундирования и оборудования для пожаротушения, говорится в публикации Медиагруппы «Патриот».

Российского школьника наградили за спасение провалившегося под лед друга. Подростки гуляли, когда один из них встал на замерзшую водную поверхность. Под ним треснул лед, и он оказался в воде. Приятель школьника бросился спасать утопающего.

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петербург фестиваль день защиты детей
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Все новости / Общество / Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»
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