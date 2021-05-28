Петербуржцев приглашают на праздник спасателей «Мой папа — герой»

Санкт-Петербург, 28 мая. Масштабный фестиваль «Мой папа — герой» пройдет 6 июня в парке 300-летия Петербурга. Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.

В рамках фестиваля юных горожан познакомят с профессией спасателя. Место проведения мероприятия разделят на зоны, чтобы избежать большого скопления людей. Зрители смогут рассредоточиться по парку, посещая по очереди каждую площадку.

Интерактивная площадка «Дымовая комната» даст детям возможность научиться ориентироваться в пространстве в условиях нулевой видимости. К тому же будет доступна интерактивная экспозиция спецтехники, специального обмундирования и оборудования для пожаротушения, говорится в публикации Медиагруппы «Патриот».

Российского школьника наградили за спасение провалившегося под лед друга. Подростки гуляли, когда один из них встал на замерзшую водную поверхность. Под ним треснул лед, и он оказался в воде. Приятель школьника бросился спасать утопающего.