Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль

Санкт-Петербург, 28 мая. Полиция задержала молодого жителя Северной столицы, который разбил каршеринговый автомобиль из ревности.

Инцидент произошел на проспекте Славы у дома №30. В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный подошел к автомобилю Skoda Rapid, принадлежащий каршеринговой компании, и начал бить по нему. Со слов заявителя, мужчина несколько раз ударил по машине, а потом запустил в нее кирпич и разбил стекло.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя. Им оказался 19-летний юноша. На допросе он объяснил, что был пьян и разбил автомобиль «из ревности». Полиция проводит проверку по факту случившегося, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Автохам разбил телефон юноши в Петербурге, который не «пропустил» его на дороге, сообщал ФАН. Молодой человек перегородил дорогу автомобилю.