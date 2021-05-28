Матвиенко напомнила о готовности России к международному сотрудничеству

Санкт-Петербург, 28 мая. Участницей пленарного заседания IX Невского международного экологического конгресса стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Мероприятие состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Приветственную речь участникам конгресса от лица президента России Владимира Путина зачитал полпред в СЗФО Александр Гуцан.

«Мы рады поделиться своими наработками и позитивным опытом, имеющимся в этой области. И, конечно, всегда будем поддерживать востребованные международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды», — сказано в сообщении.

Приветственные слова также сказали премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Перед участниками выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В своем выступлении на саммите президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил нацеленность нашей страны на активизацию международного сотрудничества, на совместный поиск решений существующих глобальных проблем», — рассказала она.

Вопросы «зеленой» повестки занимают особое место в работе Совета Федерации, рассказала спикер верхней палаты парламента. По ее словам, сенаторы ведут непрерывный мониторинг и находятся в контакте с региональными органами власти.

Накануне Валентина Матвиенко обратилась к жителям Санкт-Петербурга. Она поздравила горожан с Днем города, а также пожелала им благополучия и новых успехов.