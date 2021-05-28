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28 мая 16:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
16:07
Армия
Генерал ВСУ рассказал о подготовке Киева к войне с Россией с 2007 года
16:07
Общество
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
Общество
Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
Все новости

Матвиенко напомнила о готовности России к международному сотрудничеству

Общество
Матвиенко напомнила о готовности России к международному сотрудничеству
flickr.com  /  Совет Федерации

Санкт-Петербург, 28 мая. Участницей пленарного заседания IX Невского международного экологического конгресса стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Мероприятие состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Приветственную речь участникам конгресса от лица президента России Владимира Путина зачитал полпред в СЗФО Александр Гуцан.

«Мы рады поделиться своими наработками и позитивным опытом, имеющимся в этой области. И, конечно, всегда будем поддерживать востребованные международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды», — сказано в сообщении.

Приветственные слова также сказали премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Перед участниками выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В своем выступлении на саммите президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил нацеленность нашей страны на активизацию международного сотрудничества, на совместный поиск решений существующих глобальных проблем», — рассказала она.

Вопросы «зеленой» повестки занимают особое место в работе Совета Федерации, рассказала спикер верхней палаты парламента. По ее словам, сенаторы ведут непрерывный мониторинг и находятся в контакте с региональными органами власти.

Накануне Валентина Матвиенко обратилась к жителям Санкт-Петербурга. Она поздравила горожан с Днем города, а также пожелала им благополучия и новых успехов.

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россия матвиенко невский международный экологический форум
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Все новости / Общество / Матвиенко напомнила о готовности России к международному сотрудничеству
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