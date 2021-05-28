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28 мая 16:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:09
Общество
Европейский вещательный союз временно лишил Белоруссию членства в организации
16:07
Армия
Генерал ВСУ рассказал о подготовке Киева к войне с Россией с 2007 года
16:07
Общество
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
16:07
Политика
Депутат Железняк объяснил особенную агрессию Варшавы в адрес Москвы
16:07
Общество
Какого числа и как празднуют День военного автомобилиста в России
16:06
Общество
Сотникова и Липницкая выйдут на лед в новом шоу Евгения Плющенко
16:06
Политика
Зеленский хочет успеть поговорить с Байденом перед Путиным
16:05
Шоу-бизнес
Нинидзе, Шепелева и Юдашкина заметили на вечеринке GQ в Москве
16:04
Общество
Минздрав РФ отказался от исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca
16:04
Общество
Человек неожиданно вышел из шкафа на совещании у главы Крыма
16:02
ФАН-ТВ
Росгвардия и 133 талона: так встретил клиента московский Сбербанк
16:01
Экономика
Аналитики рассказали, когда нефть переступит отметку в 71 доллар за баррель
16:01
Происшествия
Напавший с ножом на сотрудницу полиции во Франции скончался в больнице
16:01
Общество
Появились новые фото Криса Хемсворта на съемках фильма «Тор: Любовь и гром»
15:58
Политика
Суслов объяснил «вопли и отчаяние» Запада после санкций против Белоруссии
15:57
Армия
Военкор Коц опубликовал фотографии Протасевича в форме батальон «Азов»
15:56
Политика
Главред RT Симоньян увидела пользу в аресте Навального и Протасевича
15:53
Происшествия
Ревнивый петербуржец разбил каршеринговый автомобиль
15:52
Общество
Пенсионер два дня блуждал по мордовским лесам
15:52
Экономика
Глава ВТБ оценил решение Центробанка РФ об ограничении на выдачу кредитов
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Власти Петербурга назвали число задействованных в Евро-2020 волонтеров

Общество
Власти Петербурга назвали число задействованных в Евро-2020 волонтеров
Невские Новости  /  Ярослава Астафьева

Санкт-Петербург, 28 мая. Помогать Петербургу в проведении матчей Евро-2020 будут около двух тысяч волонтеров. У них будет бесплатное обучение, питание и проезд, заявил губернатор города Александр Беглов.

Петербург полностью готов к проведению футбольного турнира. Летом в городе на Неве пройдет семь матчей чемпионата Европы. Все игры пройдут на «Газпром Арене», добавил Александр Беглов.

«1,5 тысячи волонтеров будут задействованы при проведении чемпионата Европы по футболу. Главное требование к ним – завершенный курс вакцинации от коронавируса или наличие иммунитета», — отметил он в эфире телеканала «78».

Во время проведения Евро-2020 в Северной столице будут усилены меры безопасности. Согласно указу президента РФ, ограничения будут действовать со 2 июня по 12 июля.

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футбол волонтеры евро-2020 беглов коронавирус
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