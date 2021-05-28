Власти Петербурга назвали число задействованных в Евро-2020 волонтеров

Санкт-Петербург, 28 мая. Помогать Петербургу в проведении матчей Евро-2020 будут около двух тысяч волонтеров. У них будет бесплатное обучение, питание и проезд, заявил губернатор города Александр Беглов.

Петербург полностью готов к проведению футбольного турнира. Летом в городе на Неве пройдет семь матчей чемпионата Европы. Все игры пройдут на «Газпром Арене», добавил Александр Беглов.

«1,5 тысячи волонтеров будут задействованы при проведении чемпионата Европы по футболу. Главное требование к ним – завершенный курс вакцинации от коронавируса или наличие иммунитета», — отметил он в эфире телеканала «78».

Во время проведения Евро-2020 в Северной столице будут усилены меры безопасности. Согласно указу президента РФ, ограничения будут действовать со 2 июня по 12 июля.