Дворцовый мост в Петербурге 29 мая разведут на час раньше

Санкт-Петербург, 28 мая. График разводки мостов в Петербурге на 29 мая изменят из-за празднования Дня города. Дворцовый мост поднимет крылья поднимет на час раньше.

В честь 318-летия со дня основания Петербурга Дворцовый мост разведут ровно в полночь под «Гимн великому городу» в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония». По данным пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест», в остальном график разводки мостов останется неизменным.

Мосты Петербурга нередко становятся главными объектами проведения праздничных акций. Шоу «Поющие мосты» с лазерными проекциями фигур исторических личностей прошло в Санкт-Петербурге ночью 27 мая.