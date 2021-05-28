По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда

Санкт-Петербург, 28 мая. Первый двухэтажный поезд отправится из Петербурга в Анапу 30 мая. Ранее на маршрут выходили только одноэтажные вагоны.

Из Петербурга в курортный город Краснодарского края поезда будут ездить по нечетным числам с 1 июня по 31 июля. С 2 по 30 августа составы будут выезжать по четным числам. Время отправления 14:30, в Анапу поезд прибудет в 7:15 следующего дня. Обратный рейс, согласно сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, отправится в эти же дни в 15:40. В Петербург состав прибудет в 6:47.

«Поезд состоит из 15 купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, в том числе вагона со специализированным купе для маломобильных пассажиров. Для обеспечения пассажиров питанием в пути следования в состав поезда включен вагон-ресторан», — сообщает пресс-служба.

Ранее РЖД задумались о необходимости сократить число вагонов-ресторанов в большинстве поездов. В качестве альтернативы рассматриваются специальные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне.