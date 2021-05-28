Военнослужащие Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов

Санкт-Петербург, 28 мая. Совместные контртеррористические учения Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, МВД и МЧС состоялись на базе управления дивизии противовоздушной обороны.

Как сообщается, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств отрабатывали противодействие условной террористической группе.

По легенде, террористы совершили нападение на здание штаба управления объединения. Им противостояли оперативная группа отдельной бригады МТО Западного военного округа и подразделение полиции. Военнослужащие отделения антитеррора с группами усиления смогли отразить атаку и блокировали действия условного противника.

Во время отработки навыков применялись специальные имитационные средства: дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что спасатели Санкт-Петербурга провели масштабные учения в преддверии летнего пожароопасного сезона.