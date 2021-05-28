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28 мая 14:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:38
Общество
Предатели, русофобы, организатор убийств — кто выступит на форуме Каспарова
14:37
Политика
Российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу
14:37
Армия
NI: новое вооружение ВС России нанесет сокрушительный удар по военному престижу США
14:37
Экономика
Тихановская получила «экономический план для демократической Белоруссии» от ЕК
14:36
Происшествия
Американка выбила зубы стюардессе и попала в черный список компании-перевозчика
14:36
Общество
Власти Петербурга сообщили о старте вакцинации дачников от COVID-19
14:35
Армия
Более 500 призывников из Петербурга и Ленобласти пополнили ряды Вооруженных сил России
14:35
Шоу-бизнес
Моргенштерн выпустил второй за неделю альбом
14:34
Происшествия
Напавший на сотрудницу полиции под Нантом задержан
14:33
Происшествия
Диспетчеры отказались связаться с компанией Ryanair после сообщения о бомбе
14:33
Политика
Литва высылает двух белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией
14:32
Общество
Мария Миронова о попадании в черный список Украины: Каждый сходит с ума по-своему
14:32
Общество
Росавиация разъяснила ситуацию с допуском европейских самолетов в РФ
14:31
Происшествия
Членов волгоградской ОПГ подозревают в работорговле
14:30
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения постояльца отеля в Сочи
14:29
Шоу-бизнес
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
14:28
Ливия
Министры иностранных дел Италии и Мальты прибыли в Ливию
14:27
Общество
По железнодорожному маршруту Анапа — Петербург впервые запустят двухэтажные поезда
14:25
Ближний Восток
ООН создаст независимую комиссию по расследованию нарушений в Палестине
14:24
Экономика
США вылетели в трубу: Вашингтон сокрушается из-за своих энергетических амбиций в ЕС
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Военнослужащие Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов

Армия
Военнослужащие Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов
Пресс-служба ЗВО

Санкт-Петербург, 28 мая. Совместные контртеррористические учения Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, МВД и МЧС состоялись на базе управления дивизии противовоздушной обороны.

Как сообщается, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств отрабатывали противодействие условной террористической группе.

По легенде, террористы совершили нападение на здание штаба управления объединения. Им противостояли оперативная группа отдельной бригады МТО Западного военного округа и подразделение полиции. Военнослужащие отделения антитеррора с группами усиления смогли отразить атаку и блокировали действия условного противника.

Во время отработки навыков применялись специальные имитационные средства: дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что спасатели Санкт-Петербурга провели масштабные учения в преддверии летнего пожароопасного сезона.

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учения антитеррор пво западный военный округ
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Все новости / Армия / Военнослужащие Ленинградской дивизии ПВО отразили нападение условных террористов
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