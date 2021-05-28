Санкт-Петербург, 28 мая. Итоги первого конкурса по технологиям бережливого производства для студентов — INDUSTRY HACK — подвели в Северной столице.

Последний конкурсный день объединил представителей Промышленно-технологического колледжа им. Н. И. Путилова, Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции, а также Колледжа бизнеса и технологий Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Участники конкурса получили реальный опыт применения инструментов бережливого производства.

Лучшей на конкурсе INDUSTRY HACK стала команда «220 ВОЛЬТ», следует из публикации на сайте Медиагруппы «Патриот». Мероприятие проходило в Петербурге с 20 по 25 мая. В нем приняли участие 63 студента технических специальностей.

Популярность образовательных программ российских вузов выросла в полтора раза за три года, свидетельствуют статические данные и отзывы самих учащихся. Во многих учебных заведениях числятся студенты из Китая, Белоруссии, Азербайджана и ряда других стран.