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28 мая 13:07
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новостей
13:06
Политика
Лукашенко поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии
13:05
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:05
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
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Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году

  /   Обновлено: 28 мая 2021 13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
Prt Scr youtube.com  /  Ladoga Trophy

Санкт-Петербург, 28 мая. Директор Международного внедорожного фестиваля Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников поделился подробностями о проведении мероприятия в 2021 году.

По его словам, в этом году на участие в фестивале заявлено 100 экипажей, при этом 25% из них представляют другие страны: европейские государства, Белоруссию и Казахстан. С белорусскими участниками возникают сложности, так как им нельзя въехать в РФ на машине без специальных пропусков.

Поскольку Ladoga Trophy является официальным спортивным мероприятием Петербургского международного экономического форума, ПМЭФ помогает с визами. Как отметил Овчинников, среди участников наиболее популярна экспедиционная категория.

«Мы делаем ряд экспедиций по России, там стандартные машины. [В Карелии] большая часть дорог асфальтированные и грунтовые, можно путешествовать на любой машине», — пояснил директор фестиваля в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
Prt Scr youtube.com  /  Ladoga Trophy

Как рассказал Овчинников, организаторы мероприятия давно занимаются вопросами безопасности, поэтому есть возможность решить медицинские и технические проблемы. Кроме того, во время пробега используются системы слежения. В основном участники живут в гостиницах и палатках. Перед путешественниками стоит задача обогнуть Ладожское озеро за неделю.

Принимать участие в Ladoga Trophy может любой человек, имеющий водительское удостоверение. В забеге участвуют только автомобили категории В. Самая большая машина фестиваля — Nissan Patrol.

В эфире Медиагруппы «Патриот» Овчинников объяснил, чем автомобильный туризм лучше пляжного отдыха. В этом году фестиваль Ladoga Trophy пройдет с 5 по 13 июня.

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ладожское озеро овчинников ladoga trophy
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Все новости / Общество / Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году
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