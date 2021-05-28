Директор Ladoga Trophy назвал число заявок на участие в фестивале в 2021 году

Санкт-Петербург, 28 мая. Директор Международного внедорожного фестиваля Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников поделился подробностями о проведении мероприятия в 2021 году.

По его словам, в этом году на участие в фестивале заявлено 100 экипажей, при этом 25% из них представляют другие страны: европейские государства, Белоруссию и Казахстан. С белорусскими участниками возникают сложности, так как им нельзя въехать в РФ на машине без специальных пропусков.

Поскольку Ladoga Trophy является официальным спортивным мероприятием Петербургского международного экономического форума, ПМЭФ помогает с визами. Как отметил Овчинников, среди участников наиболее популярна экспедиционная категория.

«Мы делаем ряд экспедиций по России, там стандартные машины. [В Карелии] большая часть дорог асфальтированные и грунтовые, можно путешествовать на любой машине», — пояснил директор фестиваля в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Prt Scr youtube.com / Ladoga Trophy

Как рассказал Овчинников, организаторы мероприятия давно занимаются вопросами безопасности, поэтому есть возможность решить медицинские и технические проблемы. Кроме того, во время пробега используются системы слежения. В основном участники живут в гостиницах и палатках. Перед путешественниками стоит задача обогнуть Ладожское озеро за неделю.

Принимать участие в Ladoga Trophy может любой человек, имеющий водительское удостоверение. В забеге участвуют только автомобили категории В. Самая большая машина фестиваля — Nissan Patrol.

В эфире Медиагруппы «Патриот» Овчинников объяснил, чем автомобильный туризм лучше пляжного отдыха. В этом году фестиваль Ladoga Trophy пройдет с 5 по 13 июня.