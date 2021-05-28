Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Житель Северной столицы, несмотря на мелкое хищение, может стать фигурантом уголовного дела. Молодой гражданин задержан силовиками.

Юноша «попался» в течение получаса после воровства в магазине. Ущерб составил 207 рублей, о чем персонал предоставил справку, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Учитывая незначительную сумму, ему грозила административная статья о мелком хищении. Проверка показала, что за аналогичное правонарушение гражданин был оштрафован в апреле почти на 4,2 тысячи рублей. Срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию, еще не истек. В полиции считают, что есть основание для возбуждения уголовного дела по статье о краже.

Поход в супермаркет в Твери закончился для покупателя потерей пакета с лекарствами. Подозреваемой оказалась 55-летняя горожанка, сообщал ФАН.