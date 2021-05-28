Росгвардия усилит меры безопасности во время Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Меры безопасности во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу будут усилены.

Сотрудники Росгвардии просят граждан неукоснительно соблюдать усиленные требования безопасности во время чемпионата Европы по футболу. Похожие меры были предприняты в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира.

Данное решение принято по указу президента, ограничения будут действовать со 2 июня по 12 июля. В течение этого срока запрещается оборот служебного и гражданского оружия на территории Петербурга и Выборгского района. Отдельное предупреждение получили охотники, которым придется отказаться от любимого занятия на время футбольного праздника.