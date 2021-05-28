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28 мая 13:07
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новостей
13:06
Политика
Лукашенко поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии
13:05
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:05
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
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Росгвардия усилит меры безопасности во время Евро-2020 в Петербурге

Происшествия
Росгвардия усилит меры безопасности во время Евро-2020 в Петербурге
Невские Новости  /  Ярослава Астафьева

Санкт-Петербург, 28 мая. Меры безопасности во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу будут усилены.

Сотрудники Росгвардии просят граждан неукоснительно соблюдать усиленные требования безопасности во время чемпионата Европы по футболу. Похожие меры были предприняты в 2018 году, когда в России проводился чемпионат мира.

Данное решение принято по указу президента, ограничения будут действовать со 2 июня по 12 июля. В течение этого срока запрещается оборот служебного и гражданского оружия на территории Петербурга и Выборгского района. Отдельное предупреждение получили охотники, которым придется отказаться от любимого занятия на время футбольного праздника.

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футбол петербург росгвардия евро
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