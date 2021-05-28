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28 мая 13:07
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новостей
13:06
Политика
Лукашенко поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии
13:05
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:05
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
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Молодой петербуржец попал в больницу с резаными ранами рук

Происшествия
Молодой петербуржец попал в больницу с резаными ранами рук
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 мая. Молодой житель города поступил в Мариинскую больницу накануне вечером. Врачи диагностировали у него резаные раны предплечий.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, медики забрали 20-летнего петербуржца из квартиры дома на улице Подвойского. Мать пострадавшего утверждает, что сын не употребляет алкоголь и наркотики.

По словам женщины, юноше в скором времени предстоит защита диплома в колледже. В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Ранее петербуржец попал в больницу с ножевыми ранениями после ночной прогулки. Колото-резаные раны он получил, когда на него набросился случайный прохожий, сообщал ФАН.

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больница петербург полиция мужчина
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