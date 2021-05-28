Молодой петербуржец попал в больницу с резаными ранами рук

Санкт-Петербург, 28 мая. Молодой житель города поступил в Мариинскую больницу накануне вечером. Врачи диагностировали у него резаные раны предплечий.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, медики забрали 20-летнего петербуржца из квартиры дома на улице Подвойского. Мать пострадавшего утверждает, что сын не употребляет алкоголь и наркотики.

По словам женщины, юноше в скором времени предстоит защита диплома в колледже. В настоящее время полицейские разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Ранее петербуржец попал в больницу с ножевыми ранениями после ночной прогулки. Колото-резаные раны он получил, когда на него набросился случайный прохожий, сообщал ФАН.