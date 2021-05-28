Житель Петродворцового района попал в больницу с отравлением натриевой солью

Санкт-Петербург, 28 мая. Мужчину доставили в больницу с отравлением оксибутератом натрия. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.
Врачи госпитализировали мужчину, лежавшего на перекрестке улиц Нижняя дорога и Орловская, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Скорую вызвал случайный прохожий.
В больнице у гражданина выявили отравление оксибутератом натрия. Пациент был помещен в токсикологическое отделение, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома, писал ФАН.