Житель Петродворцового района попал в больницу с отравлением натриевой солью

Санкт-Петербург, 28 мая. Мужчину доставили в больницу с отравлением оксибутератом натрия. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Врачи госпитализировали мужчину, лежавшего на перекрестке улиц Нижняя дорога и Орловская, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Скорую вызвал случайный прохожий.

В больнице у гражданина выявили отравление оксибутератом натрия. Пациент был помещен в токсикологическое отделение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Двое братьев-таджиков найдены мертвыми в подвале подмосковного дома, писал ФАН.