Попасть на «Алые паруса» в 2021 году смогут только выпускники

Санкт-Петербург, 28 мая. Традиционный праздник для выпускников 11-х классов «Алые паруса» в Петербурге планируют провести в обычном формате, однако доступ на него будет ограничен.

Праздничные мероприятия состоятся офлайн, если в городе не ухудшится эпидемиологическая обстановка. Посетить «Алые паруса» смогут только ученики. Прийти с сопровождающими будет разрешено исключительно детям с ограниченными возможностями.

Такие ограничения объясняются тем, что из-за ситуации с коронавирусом Дворцовая площадь, на которой проводятся празднования, может быть заполнена лишь на 50%. По этой причине 25 июня на нее допустят 45 тыс. человек.