Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине

Санкт-Петербург, 28 мая. Девушка-водитель Porsche Macan может получить 12 лет колонии, если ее признают виновной в смертельном ДТП.

Стражи порядка завершили расследование уголовного дела по факту аварии с летальным исходом, произошедшей в марте 2020 года на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Перед судом предстанет 18-летняя девушка, которая стала предположительной виновницей смерти женщины-водителя Volkswagen Tiguan.

По версии следствия, подозреваемая за рулем автомобиля премиум-класса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости проехала на красный сигнал светофора и врезалась в немецкую иномарку. Теперь девушке грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее она неоднократно нарушала ПДД.

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