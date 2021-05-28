Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине

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28 мая 11:36
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новостей
11:36
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:36
Общество
Создатели мультсериала «Ох уж эти детки» сделали одну из героинь лесбиянкой
11:36
Политика
На «Северный поток» не накинешь платок
11:35
Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:35
Происшествия
Друг семьи подозревается в склонении пятилетней девочки к оральному сексу
11:31
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:31
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:30
Шоу-бизнес
Комиссия по надзору сняла обвинения в мошенничестве с принца Гарри и Меган Маркл
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
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Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине

Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
porsche.com/russia/

Санкт-Петербург, 28 мая. Девушка-водитель Porsche Macan может получить 12 лет колонии, если ее признают виновной в смертельном ДТП.

Стражи порядка завершили расследование уголовного дела по факту аварии с летальным исходом, произошедшей в марте 2020 года на перекрестке Октябрьского бульвара и Оранжерейной улицы в Пушкине, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Перед судом предстанет 18-летняя девушка, которая стала предположительной виновницей смерти женщины-водителя Volkswagen Tiguan.

По версии следствия, подозреваемая за рулем автомобиля премиум-класса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на высокой скорости проехала на красный сигнал светофора и врезалась в немецкую иномарку. Теперь девушке грозит до 12 лет лишения свободы. Ранее она неоднократно нарушала ПДД.

Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП в новой Москве, писало издание РИАМО.

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дтп петербург авария смерть
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Все новости / Происшествия / Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
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