Труп женщины-мигранта обнаружен под балконами многоэтажного дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 мая. Правоохранители начали проверку по факту смерти 18-летней уроженки Узбекистана. В полицию обратился свидетель трагедии.

Заявитель рассказал, что днем находился недалеко от многоквартирного дома на улице Крыленко. Мужчина услышал пронзительный крик, а затем звук удара. Он пошел посмотреть и обнаружил тело, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции пока только выяснили личность погибшей и адрес ее проживания. Заключение о причине смерти дадут судмедэксперты.

Возле дома на проспекте Ветеранов обнаружено тело студента. Следователи считают, что он мог упасть из окна своей квартиры, сообщал ФАН.