Полиция Петербурга изъяла у предпринимателя 1500 литров нелегального алкоголя

Санкт-Петербург, 28 мая. Предприниматель продавал на Октябрьской набережной спиртное без лицензии. Правоохранители обнаружили у него полтора кубометра алкоголя.

Сотрудники МВД во время проверки в Невском районе выяснили, что мужчина не имел лицензии и документов, удостоверяющих легальность продукции, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Во время обыска было изъято более 1500 литров спиртного, которое было упаковано в 67 картонных коробках. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.

Полиция Петербурга ранее задержала четверых грабителей «Магнита» и «Дикси». Сразу две кражи произошли в один день на улицах Воронежская и Разъезжая, сообщал ФАН.