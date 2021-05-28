Полиция Петербурга изъяла у предпринимателя 1500 литров нелегального алкоголя

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28 мая 11:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:35
Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:35
Происшествия
Друг семьи подозревается в склонении пятилетней девочки к оральному сексу
11:31
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:31
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:31
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:30
Шоу-бизнес
Комиссия по надзору сняла обвинения в мошенничестве с принца Гарри и Меган Маркл
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
11:10
Политика
Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве
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Полиция Петербурга изъяла у предпринимателя 1500 литров нелегального алкоголя

Происшествия
Полиция Петербурга изъяла у предпринимателя 1500 литров нелегального алкоголя
pixabay.com

Санкт-Петербург, 28 мая. Предприниматель продавал на Октябрьской набережной спиртное без лицензии. Правоохранители обнаружили у него полтора кубометра алкоголя.

Сотрудники МВД во время проверки в Невском районе выяснили, что мужчина не имел лицензии и документов, удостоверяющих легальность продукции, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Во время обыска было изъято более 1500 литров спиртного, которое было упаковано в 67 картонных коробках. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.

Полиция Петербурга ранее задержала четверых грабителей «Магнита» и «Дикси». Сразу две кражи произошли в один день на улицах Воронежская и Разъезжая, сообщал ФАН.

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алкоголь петербург полиция продавец контрафакт
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Все новости / Происшествия / Полиция Петербурга изъяла у предпринимателя 1500 литров нелегального алкоголя
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