Петербуржцам сообщили, когда завершится ремонт путепровода на Пулковском шоссе

Санкт-Петербург, 28 мая. Ремонт путепровода на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге планируется закончить через год, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Северной столицы.

Реконструкция проходит на железнодорожном путепроводе над Пулковским шоссе на перегоне Среднерогатская — Предпортовая, который обеспечивает связь с портом и промышленными предприятиями Петербурга. Работы проходят согласно графику. С соответствующим планом ознакомились глава города Александр Беглов и председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

За несколько месяцев специалистам удалось возвести дублер и установить новые опоры конструкции. На данный момент идет подготовка к монтажу пролетов моста Проект должен завершиться в мае 2022 года. Длина путепровода составит 107,96 метра.

Петербургское правительство не намерено организовывать реконструкцию «моста глупости» на Софийской улице. Под путепроводом часто застревают грузовики. Водителям напоминают о необходимости обращать внимание на предупреждающие знаки.