Губернатор Петербурга напомнил о необходимости соблюдать правила Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, 28 мая. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге в данный момент находится под контролем, заявил губернатор города Александр Беглов.

По состоянию на данный момент, в больницах Северной столицы есть достаточное количество мест для инфицированных коронавирусом. Несмотря на это, власти Петербурга подготовили план развертывания дополнительных коек, добавил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что для его реализации сейчас нет необходимости. За период пандемии COVID-19 система здравоохранения укрепилась, однако многое в борьбе с вирусом зависит от петербуржцев

«Если человек не соблюдает правила, он может заболеть, и самое страшное — передать вирус окружающим. Те, кто безответственно к этому относятся, подвергают опасности родных и близких, перегружают систему здравоохранения», — отметил он в эфире программы «Новый взгляд».

Согласно последним данным эпидемиологов, в городе на Неве было зафиксировано наличие сразу трех штаммов COVID-19. По словам замдиректора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, это британский, африканский и северо-западный образцы.

Чтобы уберечь себя и близких от коронавируса, россиян призывают делать прививку. По мнению иммунолога Владислава Болибока, лучше всего вакцинироваться летом. Это необходимо, чтобы обеспечить защиту на период сезонных отпусков, сообщает «Петербургский дневник».