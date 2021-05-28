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28 мая 10:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:02
Общество
Инспектор ДПС в Иркутске помог доставить в больницу травмированного ребенка
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
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Губернатор Петербурга напомнил о необходимости соблюдать правила Роспотребнадзора

  /   Обновлено: 28 мая 2021 09:24
Общество
Губернатор Петербурга напомнил о необходимости соблюдать правила Роспотребнадзора
Невские Новости

Санкт-Петербург, 28 мая. Эпидемиологическая ситуация в Петербурге в данный момент находится под контролем, заявил губернатор города Александр Беглов.

По состоянию на данный момент, в больницах Северной столицы есть достаточное количество мест для инфицированных коронавирусом. Несмотря на это, власти Петербурга подготовили план развертывания дополнительных коек, добавил губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что для его реализации сейчас нет необходимости. За период пандемии COVID-19 система здравоохранения укрепилась, однако многое в борьбе с вирусом зависит от петербуржцев

«Если человек не соблюдает правила, он может заболеть, и самое страшное — передать вирус окружающим. Те, кто безответственно к этому относятся, подвергают опасности родных и близких, перегружают систему здравоохранения», — отметил он в эфире программы «Новый взгляд».

Согласно последним данным эпидемиологов, в городе на Неве было зафиксировано наличие сразу трех штаммов COVID-19. По словам замдиректора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимира Дедкова, это британский, африканский и северо-западный образцы.

Чтобы уберечь себя и близких от коронавируса, россиян призывают делать прививку. По мнению иммунолога Владислава Болибока, лучше всего вакцинироваться летом. Это необходимо, чтобы обеспечить защиту на период сезонных отпусков, сообщает «Петербургский дневник».

 

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беглов коронавирус COVID-19
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