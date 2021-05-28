Саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и ЛО в мае

Санкт-Петербург, 28 мая. Мобильные группы разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии ЗВО в мае 2021 года нашли, разминировали, вывезли и уничтожили более 200 боеприпасов.

Все они остались в земле на территории Петербурга и Ленинградской области со времен Великой Отечественной войны. Различные взрывоопасные предметы находились в местах строительства объектов инфраструктуры, на садовых участках и в лесных массивах.

Вместе с этим военные разведали более 25 тыс. «квадратов» территории на местах совместных экспедиций с поисковыми отрядами в рамках «Вахты памяти-2021». Все снаряды были уничтожены на полигонах.

Ежедневно в городе и области выполняется более десяти заявок по разминированию. Саперы используют новейший комплекс МИКР, который включает в себя разные устройства инженерной разведки, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы ОВР-2.

Недавно опергруппа ВС РФ оборудовала инженерно-саперный полигон в Приднестровье. Военные организовали более десяти учебных мест для подготовки специалистов.