Омбудсмен Петербурга заявил о незаконности принудительной дактилоскопии детей

Санкт-Петербург, 28 мая. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов попросил городскую полицию прекратить брать отпечатки пальцев у задержанных, которые имеют при себе паспорт.

В апреле в десятках российских городов прошли несогласованные акции. Из-за масштабной кампании в соцсетях на митингах было много школьников. Полицией были задержаны сотни несовершеннолетних участников протестных акций.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов сообщил о серии жалоб от задержанных подростков. Сотрудники МВД в принудительном порядке фотографировали несовершеннолетних и проводили процедуру взятия отпечатков пальцев.

По словам Шишлова, паспорта достаточно для того, чтобы установить личность на момент доставления в отдел. Сотрудники полиции не имели оснований для применения в отношении задержанных указанных процедур. Это меры государственного принуждения, и для их применения требуются установленные законом достаточные основания.

«Согласия на дактилоскопирование и фотографирование не давали <...> и как следствие (они. — прим. ФАН), не вправе хранить и использовать данную информацию, полученную без законных оснований», — объяснил омбудсмен.

Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится по письменному заявлению гражданина, а обязательная, в случае с совершившими административное правонарушение — если установить личность задержанного иным способом невозможно. Омбудсмен потребовал от руководства петербургского МВД принять меры по восстановлению прав граждан.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить критерии для выдачи прав на оружие в РФ.