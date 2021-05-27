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27 мая 21:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:53
Политика
Власти США отказались от идеи вернуться в Договор по открытому небу
21:51
США
Кристина Уормут станет первой женщиной – министром армии США
21:51
Политика
США готовы помочь при демаркации границы между Арменией и Азербайджаном
21:50
Политика
Протасевич встретился с адвокатом спустя четыре дня после задержания в Минске
21:45
Политика
МИД подтвердил, что США уведомили РФ о невозвращении в Договор по открытому небу
21:37
Экономика
В ПФР объяснили, когда нужно обращаться в фонд за назначением пенсии
21:37
Армия
Эксперт указал на уникальные черты бронеавтомобилей «Медведь» и «Водник»
21:36
Общество
Праздник военных моряков: когда отмечают День Северного флота ВМФ России 
21:32
Общество
Диетолог назвала главную опасность сезонных ягод и фруктов
21:30
ФАН-ТВ
«Зона устойчивого развития». Какой путь нужен России?
21:29
Политика
Рар перечислил нечаянных жертв очередного бумеранга санкций против Белоруссии
21:17
Ближний Восток
В Израиле лидеру палестинского сопротивления предъявили обвинения
21:16
Армия
Американские эксперты восхитились российским дроном-перехватчиком с ловчей сетью
21:13
Африка
Поль Кагаме сравнил работу миссии ООН в ЦАР с действиями миротворцев в Руанде
21:07
Шоу-бизнес
Клава Кока показала "первенца" за 8 миллионов рублей
21:07
Украина
Украинские националисты потребовали навсегда прекратить закупать энергию у России
21:04
Спорт
Сергей Бобровский присоединится к российской сборной на ЧМ по хоккею
21:03
Шоу-бизнес
Никита Джигурда откровенно рассказал о первом сексе
21:00
Общество
Медленная Самара: на 16 улицах снизят разрешенную скорость
21:00
Общество
«Умное голосование» — борьба популизма с ответственной политикой
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В Петербурге проверят весь общественный транспорт после наезда автобуса на столб

Происшествия
В Петербурге проверят весь общественный транспорт после наезда автобуса на столб
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Санкт-Петербург, 27 мая. Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов дал поручение провести проверку общественного транспорта после инцидента с автобусом, который «забрался» на столб.

Срочные внеплановые проверки технического состояния подвижного состава организованы в городе. Также обязательные медосмотры проведут для водителей и машинистов.

Двухсекционный автобус влетел в опору освещения в Красносельском районе, сообщал ФАН. Перед столкновением с опорой водитель наехал на пешехода. Пострадали шесть человек, их с травмами различной степени тяжести доставили в Горбольницу №26. Причины аварии выясняются.

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санкт-петербург автобус проверка
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