В Петербурге проверят весь общественный транспорт после наезда автобуса на столб

Санкт-Петербург, 27 мая. Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов дал поручение провести проверку общественного транспорта после инцидента с автобусом, который «забрался» на столб.

Срочные внеплановые проверки технического состояния подвижного состава организованы в городе. Также обязательные медосмотры проведут для водителей и машинистов.

Двухсекционный автобус влетел в опору освещения в Красносельском районе, сообщал ФАН. Перед столкновением с опорой водитель наехал на пешехода. Пострадали шесть человек, их с травмами различной степени тяжести доставили в Горбольницу №26. Причины аварии выясняются.