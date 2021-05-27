Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая

Санкт-Петербург, 27 мая. Петербуржцев ожидают дожди и облачная погода в пятницу. Ночью высока вероятность гроз, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

В первой половине дня в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Воздух в городе на Неве прогреется до +8... +10 градусов в ночное время. Днем столбики термометров будут колебаться от +15 до +17 градусов.

Ветер подует с юго-запада и запада, его скорость ночью составит 4-9 метров в секунду, а днем 6-11 метров в секунду. Значительных изменений атмосферного давления не ожидается.

Ранее жителей и гостей Петербурга предупредили об аномальном количестве осадков в мае. По сообщениям синоптиков, Северная столица может побить свой собственный 140-летний рекорд по объему дождей.