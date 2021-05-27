Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Благоустройство набережной в Пьяной гавани, расположенной в Петербурге, проведут по проекту молодых художников и дизайнеров. Конкурс на разработку уже начался.

Мероприятие St. Petersburg Young Design 2021 пройдет в несколько этапах, в рамках которых участники должны будут показать свою концепцию набережной. Организаторами конкурса выступили городской Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив, а также Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.

Работы будут оцениваться по нескольким основным критериям, в число которых вошли оригинальность, функциональность и реальность воплощения проекта. В результате набережная должна стать новой зоной отдыха горожан у воды.

На набережной Карповки тем временем планируют создать новое общественное пространство. Помимо мест для отдыха там проведут трехъярусное озеленение территории и вымостят плиткой тропинку.