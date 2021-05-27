Мужчина украл у знакомого карту и перевел букмекерам 311 тыс. рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. В отделение полиции обратился 40-летний мужчина. Он заявил, что его знакомый, уроженец Узбекистана, украл у него банковскую карту и перевел в букмекерскую контору 311 тыс. рублей.

Ранее не судимого 31-летнего злоумышленника задержали, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за кражу. Его отправили под стражу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника по подозрению в краже денег из платежного терминала в аптеке, ранее сообщал ФАН. Злоумышленники забрались в аптеку в городе Химки и похитили почти 600 тыс. рублей.