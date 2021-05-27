Мужчину с усами и бородой нашли мертвым в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 27 мая. Жительница Невского района города обнаружила на улице мертвого бородатого мужчину, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Петербурженка позвонила в полицию и рассказала, что около жилого дома на улице Ткачей лежит покойник. Прибывшие на вызов оперативники осмотрели тело и направили его в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Личность погибшего пока не установлена. На вид ему 40-45 лет, русые волосы, борода и усы. Был одет в черные джинсы, синюю спортивную куртку, серую кофту и темные ботинки. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

Постояльца петербургского отеля нашли мертвым с потемневшей головой. Труп лежал в ванной комнате, признаков насильственной смерти выявлено не было, сообщал ФАН.