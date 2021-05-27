Акция «Мечтают все!» исполнила желание спасшей 12 человек девочки

Санкт-Петербург, 27 мая. Желание отважной девочки из города Нерехта, которая спасла жизни членов своей семьи и соседей, осуществилось благодаря акции «Мечтают все!».

В общей сложности Арина Левкова спасла 12 человек. Два года назад 11-летняя девочка проснулась в пять часов утра от жажды и увидела на полу своих родителей, пишут «Невские новости».

Юная героиня не растерялась и набрала номер скорой помощи, после чего позвонила старшей сестре. Затем девочка открыла все окна нараспашку, и догадалась полить лица мамы и папы водой. К этому привела неисправность в вытяжке индивидуального отопления, газ начал поступать в квартиры.

Как стало известно, девочка всегда мечтала увидеть Северную столицу. Руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта Андрей Рябоконь заверил, что ее вместе с мамой ожидает обширная культурная трехдневная программа с посещением Эрмитажа, Петергофа и развода мостов.

Ранее прикамский подросток получил награду МВД за спасение утопающих школьниц. Одна девочка поскользнулась, скатилась в речку и потянула за собой подругу.