Лжепожарный обманул пенсионера на 20 тыс. рублей в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. В полицию по Калининскому району обратился с заявлением 85-летний пенсионер. Он сообщил, что его обманул лжепожарный и выманил у него 20 тыс. рублей.

Мужчина представился сотрудником пожарной безопасности, ввел в заблуждение пожилого мужчину и установил в квартире два пожарных датчика на сумму 10 тыс. рублей. После этого гражданин составил липовый договор на оказание услуг и ушел в неизвестном направлении, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники правопорядка установили причастного к преступлению. Им оказался 28-летний мужчина. Его задержали и доставили в отделение полиции для допроса. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество. Расследование продолжается.

В отделение полиции по Московскому району обратился местный житель, сообщал ФАН. 61-летний пенсионер заявил, что его обманом заставили перевести почти 600 тыс. рублей.