Юная петербурженка украла 15 тыс. долларов у отчима ради шикарной жизни

Санкт-Петербург, 27 мая. Школьница похитила у отчима 15 тыс. долларов, чтобы совершать покупки и посещать дорогие кафе, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

В полицию обратился 52-летний помощник капитана дальнего плавания. Он рассказал, что с января по май текущего года его 16-летняя падчерица тайно похитила принадлежащую ему банковскую карту. Все это время девочка ходила по бутикам, обедала в кафе и оплачивала прочие услуги без ведома заявителя. Материальный ущерб составил 10 тыс. долларов. Кроме того, злоумышленница украла из дома наличные в размере 5 тыс. долларов. Шокированный мужчина попросил следователей привлечь школьницу к ответственности. По данному факту проводится проверка.

Петербурженка увидела, как ее муж ворует из супермаркета новый скоростной велосипед, и заявила на него в полицию. В ходе проверки у подозреваемого изъяли коробку с похищенным товаром, сообщал ФАН.