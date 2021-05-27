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27 мая 20:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:22
Экономика
Акции GM взлетели на 4,5% после новости о скором открытии заводов
20:21
Общество
Forbes составил рейтинг перспективных российских деятелей до 30 лет
20:20
Экономика
«Мегафон» отчитался о размере выручки за первый квартал 2021 года
20:20
Общество
Американские ученые предупредили о возможном извержении крупнейшего вулкана на Земле
20:17
Общество
Юристы перечислили самые распространенные мифы о наследовании недвижимости
20:17
Общество
Названа дата проведения «Оскара» в 2022 году
20:16
Политика
Киев запретил полеты в Белоруссию и навлек гнев украинцев
20:15
Происшествия
Суд не стал арестовывать диспетчера из РФ по делу о крушении Ту-154М
20:14
Происшествия
Школьница из Ярославля погибла при попытке сделать селфи
20:14
Общество
Звезды сериала «Друзья» опровергли слухи о новом воссоединении
20:13
Общество
Россиянин поделился секретами приготовления шашлыка, которые узнал на Кавказе
20:11
Общество
Аir France заявила об отмене еще одного рейса из Парижа в Москву
20:09
Общество
Трансвеститы из детской телепередачи в США приучают малышей «раскрепощать свое тело»
20:09
Общество
Прохладная и дождливая погода ожидается в Петербурге 28 мая
20:08
Общество
Отели в Турции изменят систему «все включено» после пандемии коронавируса
20:07
Общество
Кочевников Ямала начали вакцинировать от сибирской язвы
20:04
Общество
Конкурс на разработку проекта набережной в Пьяной гавани стартовал в Петербурге
20:03
Происшествия
В полицейской лаборатории Нью-Йорка произошла ошибка в кодировании веществ
20:03
Политика
Аналитик Марков обнародовал имена ответственных за катастрофу MH17
20:02
Ближний Восток
Зачем Саудовская Аравия закрыла свое воздушное пространство для израильского самолета
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Юная петербурженка украла 15 тыс. долларов у отчима ради шикарной жизни

Происшествия
Юная петербурженка украла 15 тыс. долларов у отчима ради шикарной жизни
pixabay.com

Санкт-Петербург, 27 мая. Школьница похитила у отчима 15 тыс. долларов, чтобы совершать покупки и посещать дорогие кафе, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

В полицию обратился 52-летний помощник капитана дальнего плавания. Он рассказал, что с января по май текущего года его 16-летняя падчерица тайно похитила принадлежащую ему банковскую карту. Все это время девочка ходила по бутикам, обедала в кафе и оплачивала прочие услуги без ведома заявителя. Материальный ущерб составил 10 тыс. долларов. Кроме того, злоумышленница украла из дома наличные в размере 5 тыс. долларов. Шокированный мужчина попросил следователей привлечь школьницу к ответственности. По данному факту проводится проверка.

Петербурженка увидела, как ее муж ворует из супермаркета новый скоростной велосипед, и заявила на него в полицию. В ходе проверки у подозреваемого изъяли коробку с похищенным товаром, сообщал ФАН.

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кража петербург отчим падчерица
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Все новости / Происшествия / Юная петербурженка украла 15 тыс. долларов у отчима ради шикарной жизни
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