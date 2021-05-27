Петербургские правоохранители задержали сотрудника АО «Силовые машины»

Санкт-Петербург, 27 мая. Оперативники задержали сотрудника организации, которого подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, сообщает источник ФАН.

Владимир С. 1991 года рождения, по данным СК, оформлял выплаты и компенсации из-за удаленности места регистрации от постоянной работы. В действиях сотрудника усмотрели мошеннические манипуляции.

По данным собеседника агентства, знакомого с ситуацией, сотрудник организации незаконно получил как минимум 100 тысяч рублей, причинив значительный ущерб предприятию. В рамках уголовного дела фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении на время расследования.