Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Мертвого молодого человека в одних трусах нашли в Приморском районе города. Он был связан и закопан в землю.

Страшную находку сделали сотрудники полиции, когда проводили длительные оперативно-разыскные мероприятия. Труп был закопан в 40 метрах от проезжей части. Погибший находился в позе эмбриона, его ноги были привязаны к туловищу, а шея обмотана веревкой.

Личность мертвого юноши удалось установить. Им оказался 25-летний уроженец Таджикистана. Он работал разнорабочим на заводе и не имел проблем с законом. Тело направили в морг, следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Житель Ленобласти обнаружил труп женщины без трусов и в свитере с оленями во время прогулки по территории заброшенного дома. Личность погибшей пока не установлена, сообщал ФАН.