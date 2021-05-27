Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 мая. Мальчик попал в больницу после наезда на него самоката. Сотрудники медучреждения направили информацию об этом в полицию, которая начала проверку.

Пострадавший получил ушиб мягких тканей головы, а также правого коленного сустава. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он отпущен домой, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Выяснилось, что самокат наехал на малыша возле его дома, когда он был на прогулке. Родители мальчика не успели среагировать на произошедшее. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автомобиль наехал на человека на самокате в Москве, сообщало РИАМО. ДТП произошло в правой полосе движения.