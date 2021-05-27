Петербуржцы признались в любви Северной столице

Санкт-Петербург, 27 мая. Санкт-Петербург отмечает свое 318-летие. Местные жители и гости города признались Северной столице в любви и рассказали, что больше всего ценят в мегаполисе.

Жители Санкт-Петербурга приняли участие в опросе. Многие респонденты рассказали, что больше всего их привлекает необыкновенная красота, доброжелательность и гармония Северной столицы. Туристы признались, что в город хочется возвращаться снова и снова.

Также опрошенные отметили историчность города и возможность прогуляться по местам, о которых читают в учебниках. Кроме того, Северную столицу сравнили с Парижем и подчеркнули, что ему нет равных по архитектурному ансамблю. Некоторые отметили, что особенно любят город за его атмосферу.

До этого сообщалось, что ветеран ВОВ Екатерина Горбачева произвела традиционный выстрел из пушки на День города в Петербурге. Пушка находится в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.