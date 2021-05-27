Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника

Санкт-Петербург, 27 мая. Беременная несовершеннолетняя девушка поступила в одну из детских городских больниц, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Медики осмотрели пациентку и установили, что она находится на раннем сроке беременности. О случившемся они сообщили в полицию. Юная петербурженка призналась, что несколько недель назад во время прогулки в парке «Александрино» ее изнасиловал неизвестный. По данному факту проводится проверка.

В Удмуртии беременная 15-летняя школьница похитила со счета знакомого родителей 2 тысячи рублей, чтобы приобрести на них сигареты и спиртные напитки. Ее приговорили к наказанию с отбыванием срока в воспитательной колонии, однако из-за положения девочки оно было отсрочено, сообщал ФАН.