Эксперт Дубинин объяснил, почему не стоит купаться в «нездоровых» водоемах

Санкт-Петербург, 27 мая. Россиян предупредили об опасности плавания в местах, не рекомендованных Роспотребнадзором.

Многие водоемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области попали в черный список Роспотребнадзора, так как не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Санитарный врач Николай Дубинин поделился в интервью iReactor, почему стоит послушаться советов ведомства и не купаться в загрязненных местах.

Среди нерекомендуемых для плавания мест — Ольгинский водоем в Выборгском районе, Колонистый пруд в городе Пушкин. А также пляжи Финского залива, такие как «Ласковый», «Чудный», «Сестрорецкий», «Комаровский». С полным перечнем возможно ознакомиться на официальном сайте службы. Перечисленные места были «забанены», так как не соответствуют санитарно-химическим, микробиологическим, а также паразитологическим критериям.

Директор по качеству в компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин отмечает, что федеральная служба регулярно анализирует воду и делится результатами с гражданами. Помимо перечисленных показателей эксперт указывает на то, что зачастую пляжи становятся непригодны и опасны из-за клещей, засоренной территории или опасных колюще-режущих предметов.

Врач-дезинфектолог обратил особенное внимание на безопасность детей, так как они более всего подвержены рискам заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за инфекций, которые могут содержаться в воде.

Работники аварийно-спасательных служб вынуждены активизироваться в летний период, так как ограничительные таблички «Купаться запрещено» помогают не всегда.