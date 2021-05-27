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27 мая 18:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
Происшествия
Родителям учеников казанской гимназии №175 стали поступать звонки от аферистов
18:17
Политика
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Эксперт Дубинин объяснил, почему не стоит купаться в «нездоровых» водоемах

Общество
Эксперт Дубинин объяснил, почему не стоит купаться в «нездоровых» водоемах
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 27 мая. Россиян предупредили об опасности плавания в местах, не рекомендованных Роспотребнадзором.

Многие водоемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области попали в черный список Роспотребнадзора, так как не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Санитарный врач Николай Дубинин поделился в интервью iReactor, почему стоит послушаться советов ведомства и не купаться в загрязненных местах.

Среди нерекомендуемых для плавания мест — Ольгинский водоем в Выборгском районе, Колонистый пруд в городе Пушкин. А также пляжи Финского залива, такие как «Ласковый», «Чудный», «Сестрорецкий», «Комаровский». С полным перечнем возможно ознакомиться на официальном сайте службы. Перечисленные места были «забанены», так как не соответствуют санитарно-химическим, микробиологическим, а также паразитологическим критериям.

Директор по качеству в компании «Кафедра дезинфекционного дела» Николай Дубинин отмечает, что федеральная служба регулярно анализирует воду и делится результатами с гражданами. Помимо перечисленных показателей эксперт указывает на то, что зачастую пляжи становятся непригодны и опасны из-за клещей, засоренной территории или опасных колюще-режущих предметов.

Врач-дезинфектолог обратил особенное внимание на безопасность детей, так как они более всего подвержены рискам заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за инфекций, которые могут содержаться в воде.

Работники аварийно-спасательных служб вынуждены активизироваться в летний период, так как ограничительные таблички «Купаться запрещено» помогают не всегда.

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петербург роспотребнадзор пляжи места для купания
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Все новости / Общество / Эксперт Дубинин объяснил, почему не стоит купаться в «нездоровых» водоемах
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